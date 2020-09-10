В Красноперекопске сменилась власть: глава горсовета Мария Стадник ушла в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальная формулировка в заявлении – «по собственному желанию». Однако инсайдеры сообщают, что Стадник убедительно «попросили» освободить руководящее кресло.

Сегодня депутаты приняли ее отставку. Место председателя городского совета Красноперекопска занял Константин Некрасов.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.09.20

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