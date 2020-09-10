Пока жители Симферополя экономят каждую каплю, питьевая вода рекой бежит по улицам

Пока жители Симферополя экономят каждую каплю влаги, питьевая вода рекой бежит по улицам города – ни чиновники, ни коммунальщики на это не реагируют.

Как уже сообщал «Новый День», с 7 сентября крымская столица перешла на жесткий режим экономии воды: ее включают на 2 часа утром и 2 часа вечером. Представители ГУП «Вода Крыма» регулярно отчитываются, как много сетей они починили и что еще сделали для сохранения скудного водного запаса. При этом вода может сутками бежать по улицам из-за прорыва трубы.

«У нас на Битакской начали делать дорогу. Что же, неплохо. Дорожники меняют бордюр, готовятся к асфальтированию. А сегодня они при работах вырвали из земли водопроводную трубу, вода потекла по улице... Ручьем, – рассказала член Общественной палаты Республики Крым Татьяна Иванченко. – И дорожники быстро, но уверенно сбежали, еще и знаки убрали, что ведутся работы, – , чтобы автомобилям интереснее было ночью в канавы нырять...

Звоним в Водоканал – 0 реакции, идет третий час – звоню в МинЖКХ на горячую линию: в 16:15 заявку приняли. Ждем. Вода течет. Занялась делами. Выхожу каждые полчаса проверить, приехали или нет? Вода течет. Она перестала течь, когда в 22:00 отключили воду. Водоканал так и не приехал.

У людей воды нет чаю попить, а мы питьевой водой улицу моем. Когда эта безалаберность закончится? Вопрос риторический. Кто хочет, приходите посмотреть на перекресток улиц Битакской и Коцюбинского в Симферополе».

Приглашение, кстати, еще актуально: «Утром шли там, вода течет ручьем», – сообщили час назад симферопольцы.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 10.09.20

Подхватившую ковид вице-премьера Крыма требуют уволить и привлечь к уголовной ответственности. / В Красноперекопске сменилась власть. / Число зараженных коронавирусом в Крыму превысило 3 тысячи. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»