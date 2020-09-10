Питьевые источники Симферополя заполнены всего на 12%

Общий запас воды в водохранилищах естественного стока Крыма (их на полуострове 14) едва превышает 44, что составляет 23% от проектного объема и 35% от прошлогоднего запаса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация водохранилищами, питающими Симферополь, еще хуже: они заполнены всего на 12%. Об этом сообщил вице-премьер РК Юрий Гоцанюк.

Решить проблему собираются с помощью авиации и технологии увеличения осадков. Однако таким способом можно увеличить осадки лишь на 30%, что в текущей ситуации очень мало.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.09.20

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