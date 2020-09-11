Песню Шнурова предложили сделать гимном Верховной рады

«Хорошая песня» российского музыканта и политика Сергея Шнурова о «сгоревшей дотла» Москве должна стать девизом и неофициальным гимном украинских парламентариев, чтобы вдохновлять «украинский социум» на «свершение задач» в «ближайшее время».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил директор киевского Института трансформации общества, известный на Украине русофоб Олег Соскин.

«Песня, которую поёт Шнур, «Москва сгорела целиком», должна стать девизом и неофициальным гимном, который должен крутиться всеми силами – этой песней должны начинаться и заканчиваться все заседания в Верховной раде.

Это... такая хорошая песня, которая могла бы направлять украинский социум на понимание тех задач, которые придётся решать в ближайшее время», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 11.09.20

Питьевые источники Симферополя заполнены всего на 12%. / Киев испугался вторжения со стороны Белоруссии. / Крымские чиновники врут на всех уровнях. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»