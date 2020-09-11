В Крыму за сутки подтверждены семь десятков новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 70 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 28 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 19 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК выявлены 3 тысячи 80 инфицированных. От коронавируса скончались 36 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.09.20

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