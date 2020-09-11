Крымские провайдеры отказались помочь чиновникам Симферополя в охране накопителей для воды

Крымские интернет-провайдеры отказались сотрудничать с администрацией Симферополя по организации видеонаблюдения за емкостями для воды.

Как уже сообщал «Новый День», сразу же после ведения ограничения водоснабжения и появления в городе пластиковых накопителей, их начали выводить из строя: несколько повредили топором, у некоторых сломали краны. Городские власти решили оборудовать площадки, на которых размещены емкости, видеокамерами. Однако не нашли понимания у провайдеров.

По словам главы администрации Симферополя Елены Проценко, на этой неделе состоялось уже два совещания, но оба закончились ничем. Предприниматели хотят, чтобы им платили за установку и обслуживание камер, а чиновники платить не желают, предлагая разместить на емкостях рекламу провайдеров. Но те к такому способу «продвижения» относятся без энтузиазма.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.09.20

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