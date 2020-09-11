В Севастополе за сутки подтверждены 16 случаев коронавируса

В Севастополе за сутки подтверждены 16 новых случаев коронавируса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 14 из заболевших – местные жители в возрасте от 6 до 86 лет. Еще двое – приезжие.

Всего с начала эпидемии в Севастополе выявлены 607 инфицированных, 20 из них скончались. В соседнем Крыму зафиксированы 3 тысячи 80 зараженных, от инфекции умерли 36 человек.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 11.09.20

Второй крымский вице-губернатор заразился коронавирусом. / Украина по уровню заражения коронавирусом достигла майских «рекордов» России. / На верхних этажах многоэтажек Симферополя воды не будет до снятия ограничений. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»