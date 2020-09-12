В Крыму за сутки выявлено почти семь десятков случаев коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрированы 69 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 22 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.



В целом с начала пандемии в РК выявлены 3 тысячи 149 инфицированных. 36 из них от ковида скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 11.09.20

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