Танковые батальоны Белоруссии и США подошли к литовской границе

В рамках 3-го этапа внезапной проверки Вооруженных сил Белоруссии в боевую готовность приведён танковый батальон 11-й механизированной бригады вооружённых сил республики.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом доложил министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин.
«В данный момент батальон полностью отмобилизован, приведен в готовность, подняты все материальные средства, боеприпасы», – заявил министр.
Переброска танков к границе с Литвой связана с подходом американского танкового батальона и боевых машин пехоты на расстояние 15 км от литовско-белорусской границы.
«В рамках операций «Усиленное передовое присутствие» и «Атлантическая решимость» движение войск НАТО происходит на сопредельной территории. В частности, в это время происходит переброска на полигон Пабраде, это в 15 километрах от нашей государственной границы, 2-го танкового батальона 69-го танкового полка США», – заявил Хренин.
«Это нас тоже не может не беспокоить, что в непосредственной близости от нашей границы будет задействовано порядка 500 человек, 29 танков, 43 боевые машины Bradley», – добавил министр обороны Белоруссии.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 12.09.20
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