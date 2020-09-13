В Крыму зафиксированы новые смерти от коронавируса

В Крыму за сутки зарегистрированы 77 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 26 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в республике зафиксировано 3 тысячи 226 заболевших, 38 из них умерли – вчера крымский минздрав сообщил сразу о двух смертях.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 13.09.20

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