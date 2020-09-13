Украина усилила охрану белорусской границы

Украинские власти срочно усилили охрану границы в связи с предстоящими 14 сентября совместными российско-белорусскими учениями «Славянское братство» на полигоне «Брестский».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили в госпогранслужбе Украины.

Украинские погранпосты усилены кинологами и снабжены дронами для наблюдения за сопредельной территорией. Кроме того, на речные участки границы переброшены патрульные катера.

«Госпогранслужба имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить надежную охрану границы. В частности, усиление охраны данного направления государственной границы проводится с привлечением дополнительных резервов, в том числе подразделений «Дозор» и ​​Кинологического учебного центра», – говорится в сообщении.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.09.20

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