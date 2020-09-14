В Крыму за выходные от коронавируса скончались четыре человека

В Крыму за сутки зарегистрированы 75 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 35 выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 13 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины.



Всего с начала эпидемии в республике зарегистрированы 3 тысячи 301 инфицированный. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ. От коронавируса умерли 42 человека, о 4 из них сообщили за последние двое суток.

Симферополь, Лиана Макоба

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