Из кранов жителей Симферополя потекли нечистоты

Из кранов симферопольцев потекли нечистоты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымская столица вторую неделю живет в условиях жесткой экономии воды: ее включают на пару-тройку часов утром и вечером. Все это время не прекращаются жалобы на качество воды. В ГУП «Вода Крыма» списывают все на стояние сетей.

Но бывают и чрезвычайные ситуации: из кранов на улице Чингарская потекли нечистоты.

«Никогда в жизни в нашей практике такого не было», – заявил сегодня руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов и пояснил: многие дома на улице построены буквально на водоводе, большой участок улицы не канализован – люди пользуются выгребными ямами. Была повреждена целостность водовода, для устранения прорывов воду перекрыли, и в образовавшиеся дыры засосало нечисты.

Отремонтировать водовод обещали сегодня к вечеру. Позже начнут разбираться с постройками в охранной зоне водовода.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.09.20

В Крыму за выходные от коронавируса скончались четыре человека. / В Севастополе подвели предварительные итоги выборов: цифры любопытные. / «Это русская земля!» – на родине Зеленского продавщица выгнала националистов из магазина. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»