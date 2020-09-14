Из кранов жителей Симферополя потекли нечистоты

Из кранов симферопольцев потекли нечистоты.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымская столица вторую неделю живет в условиях жесткой экономии воды: ее включают на пару-тройку часов утром и вечером. Все это время не прекращаются жалобы на качество воды. В ГУП «Вода Крыма» списывают все на стояние сетей.
Но бывают и чрезвычайные ситуации: из кранов на улице Чингарская потекли нечистоты.
«Никогда в жизни в нашей практике такого не было», – заявил сегодня руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов и пояснил: многие дома на улице построены буквально на водоводе, большой участок улицы не канализован – люди пользуются выгребными ямами. Была повреждена целостность водовода, для устранения прорывов воду перекрыли, и в образовавшиеся дыры засосало нечисты.
Отремонтировать водовод обещали сегодня к вечеру. Позже начнут разбираться с постройками в охранной зоне водовода.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 14.09.20
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