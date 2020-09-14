Жители Симферополя начали отбирать воду у соседей

Жители Симферополя начали отбирать воду друг у друга. Об этом сегодня сообщил руководитель ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть водоводов в крымской столице проходит через многоэтажные дома. Напомним, обитатели верхних этажей жалуются, что до них вода не доходит даже в период подачи. Некоторые жильцы вычисляют, где находятся задвижки на водоводах, самостоятельно перекрывают их, и в результате в период подачи в их домах вода доходит до 9 этажа, а в следующих домах ее нет вообще.

В частности, такая история произошла в домах №25 и №29 на улице Севастопольской. Аналогичная ситуация отмечена на улице Героев Сталинграда.

«Любая самодеятельность может привести к непредсказуемым последствиям», – предупредил Баженов. Ранее он отмечал, что не может увеличить давление во время подачи воды, так как это приведет к массовым порывам на сетях. И тогда без воды останутся все, а не только верхние этажи.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.09.20

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