В Крыму убили диджея из Москвы

В Крыму убили московского диджея.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сергей Бабин, выступавший под псевдонимом mr. Basic гастролировал по Крыму с начала сентября, принимал участие в фестивале Z.City в Поповке.

Вместе со своей командой диджей снимал дом в окрестностях Евпатории. На прошлой неделе они что-то не поделили с соседями. Завязалась драка, в которой Бабина ударили камнем по голове.

Мужчина впал в кому Его госпитализировали в евпаторийскую больницу, но спасти не смогли: через несколько дней диджей, не приходя в сознание, скончался.

«По факту причинения гражданину телесных повреждений следственным отделом межмуниципального отдела полиции МВД России «Сакский» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ – причинение телесных повреждений по неострожности, – сообщили в МВД РК. – Подозреваемые задержаны».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 14.09.20

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