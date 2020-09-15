В Крыму отмечен резкий рост заболеваемости пневмониями

В Крыму отмечен резкий рост заболеваемости внебольничными пневмониями.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще в начале сентября глава РК Сергей Аксенов сообщал, что по сравнению с прошлым годом число заболевших выросло на 43%. Стабилизировать ситуацию не удалось: за прошедшую неделю пневмоний выявлено на 6,5% больше, чем в течение первой недели сентября.

Причем, диагностируется, в основном, двусторонняя пневмония: «Мы рассматриваем ее как коронавирус, хотя результат анализов отрицательный», – заявил сегодня Аксенов.

По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, коронавирус лабораторно подтверждается только у каждого десятого больного пневмонией, хотя клиническая практика показывает, что реально заболевших больше.

Наибольший рост заболеваемости пневмонией отмечен в Симферополе.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.09.20

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