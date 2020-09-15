Крым стал единственным регионом России, сокращающим расходы на здравоохранение

Крым стал единственным регионом России, сократившим в текущем году расходы на систему здравоохранения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в целом траты регионов на эту сферу с начала года выросли почти в 2 раза, еще больше увеличились расходы федерального бюджета.

В первую очередь, это связано с пандемией коронавируса. На ее фоне из федерального бюджета отрасль здравоохранения получила 811 млрд, сообщает агентство АКРА. Расходы российских регионов на возросли на 88%: за 7 месяцев 2020 года субъекты федерации потратили на эту сферу более 1 млрд рублей.

Максимально расходы выросли в Саратовской области – 3,2 раза и в Севастополе – в 3,1 раза. А вот Республика Крым – единственная из всех субъектов РФ – траты на здравоохранение сократила: на 6% по сравнению с предыдущим годом.

Симферополь, Лиана Макоба

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