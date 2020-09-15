В Крыму пришлось возродить оперштаб по борьбе с коронавирусом – «ситуация напряженная и сложная»

Глава Крыма Сергей Аксенов экстренно созвал оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Причиной стал рост распространения инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в республике выявлено уже более 3 тысяч 340 инфицированных, 42 от ковида скончались.

Только за август показатели заболеваемости и смертности выросли в 2 раза по сравнению со всем предыдущим периодом эпидемии. Рост продолжается: только за последнюю неделю выявлено 296 новых очагов, а с начала месяца зарегистрированы 888 новых инфицированных, что сравнимо с показателями 24 дней августа.

Меняется и структура заболеваемости: если в первые месяцы у 70% инфекция протекала бессимптомно, а первые проявления были схожи ЧС признаками ОРВИ, то сейчас число бессимптомников сокращается, а у каждого второго болезнь начинается с пневмонии.

Рост заболеваемости власти Крыма объясняют тем, что многие организации и крымчане не выполняют элементарные требования: не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. Жители полуострова отвечают, что эти требования порой невыполнимы: например, учителя должны в школе все время находиться в маске. «Вы попробуйте 7 часов провести в маске да еще при этом громко говорить без остановки», – возмущаются педагоги.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, руководителей организаций, не соблюдающих требования по профилактике коронавируса, наконец, начали привлекать к административной ответственности. На сегодняшний день остановлена деятельность 48 компаний на срок от 30 до 90 дней.

В целом, заявляют республиканские власти, ситуация с коронавирусом в Крыму «контролируемая, но в отдельных районах напряженная и сложная». Максимальный рост заболеваемости отмечается в Симферополе, Бахчисарайском и Кировском районах.

Кстати, коллективный иммунитет в РК оценен как 4,3%. Из этого можно сделать вывод, что инфекцию перенесли уже не менее 80 тысяч человек. Напомним, официально выявлено менее 3,5 тысяч инфицированных.

Поскольку заболеваемость идет в рост достаточно быстро, штаб по борьбе с коронавирусом будут проводить еженедельно.

Аксенов заверяет: несмотря на сложность обстановки, ни отрасли целиком, ни отдельные сферы бизнеса, ни школы, ни другие учебные заведения закрываться не будут.

P.S. Ни один из участников оперштаба маску на заседание не надел.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 15.09.20

Верховная рада постановила не признавать выборы президента Белоруссии и поддержала санкции ЕС. / Крым стал единственным регионом России, сокращающим расходы на здравоохранение. / Скандал продолжается: крымский специализированный дом ребенка «Елочка» работал без лицензии. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»