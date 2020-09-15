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Вторник, 15 сентября 2020, 19:52 мск

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В Севастополе стремительно растет заболеваемость коронавирусом

В Севастополе стремительно растет заболеваемость коронавирусом: только за последние сутки в городе выявлены 19 вновь зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие темпы прироста сохраняются на протяжении нескольких последних дней. А с начала сентября инфекция выявлена у 157 человек – это чуть меньше, чем за весь август.

Всего за период эпидемии в городе зафиксированы 675 случаев ковида.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 15.09.20

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