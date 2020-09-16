Защиту Крыма усилили дальнобойной артиллерией

Минобороны РФ усилило защиту Крыма дальнобойной артиллерией: гаубицы 2А65 МСТА-Б уже размещены на полуострове.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», орудия пополнили арсенал 8-го отдельного артиллерийского полка, дислоцированного под Симферополем. В боекомплект входят как неуправляемые боеприпасы, так и сверхточные корректируемые снаряды «Краснополь» с лазерным наведением, а также беспилотники «Орлан-30», используемые для указания целей (их апробировали в Сирии и в текущем году начали серийно поставлять в войска).

МСТА-Б с высокой точностью поражают любые цели на расстоянии в десятки километров.

«Российская группировка в Крыму постоянно наращивается – пропорционально возрастающей активности США и НАТО. А полеты американских стратегических бомбардировщиков B-52 в Черном море, собственно говоря, ускоряют этот процесс», – цитируют «Известиям» вице-президента Академии геополитических проблем полковник Владимира Анохина.

Напомним, в начале сентября 3 стратегических бомбардировщика США B-52H в сопровождении украинских истребителей Су-27 демонстративно приблизились на несколько десятков километров к границам России в районе Геническа. Одновременно над Черным морем у побережья Крыма находились самолеты-разведчики ВВС Великобритании RC-135V/W и беспилотник. Подобная операция была проведена впервые с начала XXI века.

А 14 сентября минобороны Украины заявило, что полеты стратегических бомбардировщиков НАТО над акваторией Черного моря станут регулярными – якобы, это необходимо для сдерживания России.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 16.09.20

Выборы в Донбассе состоятся только на украинских условиях – Зеленский. / В Нафтогазе заявили, что с нетерпением ждут жёстких американских санкций против Германии. / Невменяемые действия Киева радуют «Старую Европу» – британский полковник. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»