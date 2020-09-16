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Среда, 16 сентября 2020, 10:28 мск

Новости Крым

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Засуха не отступает: в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

Жителям центральной части Крыма не стоит надеяться на естественное наполнение водохранилищ: на полуострове сохраняется жаркая и сухая погода, осадков в ближайшее время не ожидается.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16-18 сентября в западных, центральных и южных районах Крыма ожидается чрезвычайная пожарная опасность. До конца рабочей недели будет жарко – днем до +31. В выходные похолодает – максимум до +23. Небольшие дожди пройдут на восточном побережье.

В центральных, западных районах и на ЮБК ближайшие осадки прогнозируются дней через 10, а в районе Феодосии и Судака – только в последних числах месяца.

Симферополь, Лиана Макоба

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