В Крыму от коронавируса умер еще один человек

В Крыму от коронавируса скончался еще один человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в республике подтверждены 75 новых случаев инфекции.

47 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 4 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК выявлены 3 тысячи 416 инфицированных, 43 из них от ковида умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.09.20

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