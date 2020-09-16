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Раскол в РПЦ

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Среда, 16 сентября 2020, 10:28 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму от коронавируса умер еще один человек

В Крыму от коронавируса скончался еще один человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки в республике подтверждены 75 новых случаев инфекции.

47 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 24 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 4 – при скрининге здорового населения.

Всего с начала эпидемии в РК выявлены 3 тысячи 416 инфицированных, 43 из них от ковида умерли.

Симферополь, Лиана Макоба

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