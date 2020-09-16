В Крыму продлили запрет на посещение лесов – соответствующий приказ республиканского министерства экологии размещен на официальном сайте правительства РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение на вход и въезд в крымские леса было установлено 30 марта текущего года в связи с высокой пожароопасностью. С тех пор запрет регулярно продлевается.

На этот раз «ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности» будет действовать до 6 октября.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 16.09.20

В Крыму от коронавируса умер еще один человек. / Засуха не отступает: в Крыму сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. / Украина пытается удушить жителей Крыма – заявление РФ в ООН. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»