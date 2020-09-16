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Среда, 16 сентября 2020, 12:26 мск

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В Крыму продлили запрет на посещение лесов

В Крыму продлили запрет на посещение лесов – соответствующий приказ республиканского министерства экологии размещен на официальном сайте правительства РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение на вход и въезд в крымские леса было установлено 30 марта текущего года в связи с высокой пожароопасностью. С тех пор запрет регулярно продлевается.

На этот раз «ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности» будет действовать до 6 октября.

Симферополь, Лиана Макоба

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