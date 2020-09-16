ГБР Украины выяснило, почему Крым ушел в Россию и кто в этом виноват

Правительство Украины приложило существенные усилия, чтобы Крым вышел из состава страны. Такой вывод модно сделать из сообщения Государственного бюро расследований (ГБР), опубликовавшего сегодня 5 причин утраты полуострова.

«По результатам предварительного расследования ГБР установило истинные причины и условия, способствовавшие развала ВСУ и аннексии Крымского полуострова. В частности, преступные действия по подрыву боеспособности украинской армии начались в 2012 году и продолжались вплоть до вторжения боевых подразделений РФ на территорию АР Крым в феврале 2014 года», – заявляют в ведомстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первой причиной ГБР называет «преступное сокращение» армии: в 2012-2013 годах предельная численность ВСУ было сокращено с 240 тысяч до 162 тысяч человек.

Вторая причина – «подрыв состояния мобилизационной готовности армии»: в 2013 году сократили половину штатной численности военкоматов. В результате, военные части были укомплектованы лишь на 25% – 55%, не велся учет военной техники.

Третья причина – уничтожение систем противовоздушной обороны Крыма: сократили одну из двух бригад ЗРК С-300В, остановили программы модернизации ЗРК С-125 и С-200В, а управление системой ПВО в Крыму было передано в командование ВМС Украины на полуострове, которое в дальнейшем перешло на сторону России.

Четвертая причина – незаконные организационные изменения и нивелирование стратегических оборонных документов: в 2013 году были проведены масштабные организационные изменения ВСУ, которые противоречили законодательству Украины и не были зафиксированы в стратегических оборонных документах. Это, по мнению ГБР, в 2014 году помешало ВСУ отстоять Крым.

Пятая причина – непринятие мер по реагированию на внешние угрозы: «несмотря на многочисленные сообщения разведки, свидетельствовавшие о подготовке наступательной операции со стороны РФ в конце 2013 – начале 2014 гг., не были приняты меры по приведению ВСУ к высшим ступеням боеготовности, организации территориальной обороны и проведения широкомасштабных военных учений на территории Крыма».

«В совершении государственной измены подозреваются высшие должностные лица государства того периода – беглый президент Виктор Янукович, министры обороны Украины Дмитрий Саламатин и Павел Лебедев, а также начальник Генерального штаба – Главнокомандующий ВСУ Владимир Замана», – заявляют в ГБР.

Киев, Платон Ефимчук

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