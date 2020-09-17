Украину ждут тяжёлые последствия в связи с «отравлением» Навального – киевский эксперт

Россия до сих пор сдерживала себя, не предпринимая жёстких шагов в отношении Украины, исключительно из уважения к мнению Парижа и, в первую очередь, Берлина. Однако инцидент с оппозиционным блогером Алексеем Навальным показал, что Германия не обладает никаким суверенитетом и поэтому Кремлю больше нет нужды уповать на особые отношения с Ангелой Меркель.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия 1» по видео-связи из Киева заявил украинский политолог Михаил Погребинский.

«События последних дней как раз показали, что суверенитета нет даже у таких, казалось бы, могущественных стран, как Германия. То, чему мы стали свидетелями в истории с Навальным, показывает, что эпоха, которая началась ещё при Горбачеве, когда Москва и Берлин выстраивали отношения, если не дружественные, то по-настоящему партнерские (и не только в сфере энергетики, а вообще), – похоже, эта эпоха закончилась, и сейчас никаких иллюзий в отношении того, что Берлин может занять суверенную позицию в национальных интересах Германии, уже нет. Можно из этого делать далеко идущие выводы для Украины.

На самом деле, это плохо для Украины. Прежде всего потому, что эта ситуация делает как бы абсолютно ненужным для Москвы обращать внимание на реакцию Берлина, Брюсселя, – и действовать в соответствии с интересами Российской Федерации. Настолько жестко, насколько посчитает необходимым руководство России.

Естественно до последнего времени всегда неким сдерживающим фактором для Москвы было то, что есть партнеры в Европе, с которыми хочется наладить нормальные отношения, избавиться от санкционного режима и так далее. Сейчас иллюзий нет, по-моему, последние иллюзии закончились и для Украины», – приводит слова Погребинского «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 17.09.20

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