В Крыму от коронавируса скончался еще один человек

В Крыму от коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Об этом сообщили в минздраве РК.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждено 78 новых случаев коронавирусной инфекции. 33 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 35 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 10 – при скрининге здорового населения.



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 3 тысячи 494 случая коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ.

От ковида скончались 44 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.09.20

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