Крымчане жалуются на организацию питания ковидных больных

Жители Крыма жалуются на организацию питания больных Covid-19. Как передает корреспондент РИА «Новый День», людей смущает не только качество и объемы блюд, но и график подачи пищи.

«Так кормят людей с диагнозом ковид-19 в инфекционной больнице на Коммунистической, – написали в группе «Черный список Севастополь» в соцсетях. – Завтрак в 10, обед в 13, ужин в 17. С 17 часов вечера до следующего завтрака в 10 утра больные сосут лапу».

Для сравнения в соцсетях выкладывают фото рациона тех, кто содержится в обсерваторах: вместо жидких каш в мизерных количествах и черствого хлеба с кусочком масла овощные салаты, довольно густой суп, плов, жаркое. «Почему в обсервации еда есть а в инфекционной больнице нет? Или больных кормить не надо, они и так загнуться могут?» – недоумевают одни.

«Потому что обсерватору бюджет возвращает около 1200 за сутки за одного местного, а приезжие сами свой отдых там оплачивают. А в инфекционке – это по мед страхованию...», – отвечают им другие.

«Такое впечатление, что людей в инфекционке наказывают за то, что у них тест положительный результат показал», – отмечают пользователи соцсетей.

«Да не к ковидбольным такое отношение, а просто такова еда в больницах Севастополя. А какой, например, гений кухни придумывает меню в родильных домах? После родов кушать ох как хочется, а на завтрак каша с ароматом грязной тряпки, на обеды и ужины исключительно одна капуста, которую не рекомендуют кушать кормящим мамочкам. Это тоже кажется издевательством над роженицами, как месть за нового гражданина, который потом, как и многие малыши, будут на все отделение кричать всю ночь от колик. В нашем городе лучше не болеть. Симферопольские врачи смеются над севастопольцами, едущими за профессиональной помощью, говоря: «А знаем, Севастополь – медицина точка нэт».

Но оказалось, что питанием не довольны не только в Севастополе: на подобный график и скудный рацион жалуются пациенты не только ковидных госпиталей, но и других больниц в Алуште, Симферополе, Евпатории.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 17.09.20

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