В правительстве Крыма выявлен еще один, заболевший коронавирусом

В правительстве Крыма выявлен еще один, заболевший ковидом.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал указ о назначении заместителя министра экономического развития республики Оксаны Механичевой временно исполняющей обязанности министра экономики.
По данным РИА 82, ротация кадров связана с тем у министра Дмитрия Шеряко подтвержден тест коронавирус.
Напомним, 10 сентября с ковидом госпитализировали вице-премьера РК Елену Романовскую.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 17.09.20
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