В правительстве Крыма выявлен еще один, заболевший коронавирусом

В правительстве Крыма выявлен еще один, заболевший ковидом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК Сергей Аксенов подписал указ о назначении заместителя министра экономического развития республики Оксаны Механичевой временно исполняющей обязанности министра экономики.

По данным РИА 82, ротация кадров связана с тем у министра Дмитрия Шеряко подтвержден тест коронавирус.

Напомним, 10 сентября с ковидом госпитализировали вице-премьера РК Елену Романовскую.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 17.09.20

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