В Крыму от коронавируса скончались еще даа человека

В Крыму от ковида скончались еще 2 человека.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждены 79 новых случаев коронавирусной инфекции.
59 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здорового населения.
Всего с начала пандемии в республике зарегистрированы 3 тысяч 573 инфицированных, 46 от коронавируса скончались.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 18.09.20
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