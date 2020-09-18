В Крыму от коронавируса скончались еще даа человека

В Крыму от ковида скончались еще 2 человека.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за сутки подтверждены 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

59 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 4 – при скрининге здорового населения.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрированы 3 тысяч 573 инфицированных, 46 от коронавируса скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.09.20

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