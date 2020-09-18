В Крыму посчитали самоубийц

Крымстат опубликовал статистику по самоубийствам.
Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в течение 2019 года счеты с жизнью свели 312 жителей РК. Это составляет 1,2% от всех умерших. Среди совершивших суицид 252 мужчины и 60 женщин.
За 7 месяцев текущего года зафиксированы 159 фактов самоубийства.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 18.09.20
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