В Крыму ожидается резкое похолодание

На Крым надвигается холодный фронт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры – на 8 – 10 градусов.

В отдельных районах возможно похолодание до плюс 5 – плюс 10 градусов, максимально возможная температура – плюс 23, на побережье – около плюс 15 градусов, сообщили в МЧС.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 18.09.20

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