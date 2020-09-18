Надвигающийся фронт не решит водную проблему Крыма

Надвигающийся холодный атмосферный фронт с северо-запада принесёт на полуостров лишь кратковременное похолодание и не решит проблему водного баланса в Крым. Об этом заявили специалисты Крымского федерального университета.

«Фронт принесет нам лишь кратковременное небольшое похолодание и всего лишь на пару дней. И, к сожалению, полуостров окажется без осадков. Даже если бы этот фронт принес дожди с грозами, то вся вода ушла бы в корневую систему природы, водохранилища бы не наполнились», – заявил климатолог, доцент КФУ имени Вернадского Владимир Рябов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по подсчетам ученого в текущем году на полуострове выпало в два с половиной раза меньше необходимых ему осадков. Для восстановления водного баланса необходимо получить более 500 мм осадков за зимний период, что является годовой нормой для Крыма.

Подобная засуха в Крыму наблюдалась более 20 лет назад.

Симферополь, Лиана Макоба

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