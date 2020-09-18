Хроника засухи: как отступала вода в Симферопольском водохранилище (ФОТО)

В крымских водохранилищах осталась лишь пятая часть воды от их максимальных возможностей. Корреспондент РИА «Новый День» в течение восьми месяцев – с февраля по сентябрь следит, как уходит влага из самого большого искусственного водоема крымской столицы.

3 февраля 2020 года

27 апреля 2020

1 июня 2020

3 июля 2020

17 сентября 2020

Отметим, что крымские власти признали ситуацию с засухой критической только сегодня: гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что на данный момент в Аянском водохранилище осталось 1,359 млн куб ( максимальный объем – 3,9 млн куб), в Симферопольском – 6,13 млн куб ( 36 млн куб), а в Партизанах (Партизанское водохранилище – 34,4 млн куб) уже меньше шести миллионов – 5,952 миллиона кубометров.

Напомним, что 5 млн куб в Симферопольском водохранилище считаются неизвлекаемыми.

«Это не позволяет нам поднять столько, сколько хотелось бы. Поэтому за истекшие сутки 17 сентября мы подняли со всех водохранилищ всего 75 тысяч кубов воды (Симферополь при обычном графике водоснабжения потребляет в сутки 160 тысяч кубов, в режиме строгой экономии – до 100 тысяч – прим. РИА «Новый День»)», – пояснил Баженов.

Однако, по его словам, суммарная подача воды в город и районы не уменьшается. Пока спасают артезианские скважины.

Ранее глава «Воды Крыма» заключил, что если в ближайшее время на полуострове не пойдут дожди, то взять необходимые объемы будет просто негде.

Напомним, что Республика Крым «пьет» из 14 водохранилищ естественного стока и 8, наполняемых из системы Северо-Крымского канала. При максимальных значениях в них может находиться 335,47 млн м³ воды. К Севастополю относится Чернореченское водохранилище с объемом 64,2 млн м³. Кроме того, есть еще артезианские скважины.

Крымские чиновники уповают на осадки уже год. Еще прошлой осенью председатель госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Совмина Крыма Игорь Вайль заверял, что дожди вот-вот пойдут и наполнят водохранилища. Его «надежды» не рассеялись даже в мае, когда время осенних ливней, зимних снегопадов и весенних гроз прошло. Крымский Гидрометцентр ежемесячно ведет подсчет, как «тают» искусственные резервуары. К примеру, в конце января их совокупный объем составлял 96,7 млн куб., к началу лета – 85 млн куб, а к началу осени – 62, 88 млн куб (в аналогичной периоде прошлого года это значение равнялось 143, 64 млн куб).

Но подвижки в «водном вопросе» начались только в конце зимы, с молебна об осадках. С просьбой к священникам вымолить у Бога дождь обратились крымские власти. Не помогло.

В апреле начали спешно строить водовод для подачи воды из Ивановского водозабора и ремонтировать трубы для забора влаги из Межгорного. Кроме того, решили использовать артезианские скважины в Бахчисарайском районе. Но это обеспечило только треть от потребностей Симферополя. В начале августа стали перебрасывать воды из Тайганского водохранилища.

Действия властей многие назвали «паническими» и бессмысленными. И не без основания. Под конец лета крымскую столицу все-таки перевели на почасовую подачу воды. В таком режиме город будет жить минимум до весны. Но и эта мера, как ранее предупредил руководитель «Воды Крыма», может не помочь.

Глава Крыма заявил, что выделил 63 млн рублей из республиканского бюджета на поиски новых артезианских скважин, которые «в течение месяца-полутора должны появится и дать дополнительно 10 тысяч кубометров в Симферопольское водохранилище».

В конце сентября в Крым должна прибыть летающая лаборатория по вызову осадков. По словам главы «Центральной аэрологической обсерватории» Аркадия Колдева, самолет будет изучать проходящие над определенными районами Крыма облака и при подходящих параметрах засеивать реагентами. При этом специалист подчеркнул, что с помощью самолёта нельзя вызвать новые осадки, можно лишь увеличить их количество, если они идут.

Звучат и предложения «накрыть Симферопольское водохранилище пленкой или специальным полотном для снижения испарения». На первый взгляд и особенно на фоне «молитв о дожде» выглядит не такой уж бредовой, но старший преподаватель кафедры геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета им. Вернадского Григорий Прокопов научно обосновал ее несостоятельность:

«Существует более 20 формул для расчёта испарения. Указания по расчету испарения с поверхности водоемов (Ленинград: Гидрометеоиздат, 1969 г.) рекомендуют следующую: Е = 0,14 n (e0 − e2) (1 + 0,72ω2),

где n – число суток в месяце; e0 – максимальная упругость водяного пара над водной поверхностью, определяемая по температуре поверхности воды; e2 – абсолютная влажность воздуха на высоте 2 м над водной поверхностью; ω2 – скорость ветра на высоте 2 м над водной поверхностью.

Понятно, что сделать расчёт можно только, если есть возможность провести соответствующие измерения. Есть расчётные измерения испарения по месяцам. В случае Крыма, самое близкое – 90-100 мм в месяц (летние месяцы) (в среднем 0,095 м). В сентябре – так же, как и летом. По осенним будет примерно на 10-15 мм меньше. Ошибка до 30%. В норме площадь зеркала Симферопольского водохранилища 332 га. Сейчас она сократилась до 110 га. Соответственно, испарение с такой площади составит:



1 100 000 м2 х 0,095 м = 104 500 м3 или 104 500 000 литров в месяц. Суточное потребление воды Симферополем составляет 160 000 м3, т.е. величина примерно равная испарению», – подсчитал Прокопов.

Таким образом, накрыть водохранилище или загнать воду в подземное хранилище – не вариант.

При этом один из самых логичных шагов для повышения экономии воды – масштабная реконструкция водопроводных сетей, изношенных на 80% – 90%, почему-то до сих пор не предпринят. По оценке специалистов, из-за постоянных аварий и порывов утекает в никуда от 50% до 80% влаги.

3 июля 2020

17 сентября 2020

Симферополь, Галия Шакирова

Симферополь. Другие новости 18.09.20

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