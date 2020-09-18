Коронавирус пробрался в «Артек»

Руководство МДЦ «Артек» сообщило о заражении сотрудников коронавирусом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в «Артеке» работают 2 тысячи 567 человек.

«За последнюю неделю выявлены три работника с положительным результатом на COVID-19, – сообщили в МДЦ. – Согласно необходимому распорядку, данные сотрудники и их ближнее окружение были отстранены от работы и отправлены в лечебные учреждения на госпитализацию либо на самоизоляцию». Всего от работы отстранены 19 человек.

В министерство здравоохранения РК утверждают, что среди детей в «Артеке», «нет ни одного госпитализированного в лечебное учреждение с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция». В данный момент в МДЦ находятся 1 тысяча 18 несовершеннолетних.

Гурзуф, Лиана Макоба

Гурзуф. Другие новости 18.09.20

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