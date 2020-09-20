В Крыму за двое суток выявлено более полутора сотен инфицированных коронавирусом

В Крыму за двое суток подтверждены 156 новых случаев коронавирусной инфекции: о 77 сообщалось вчера, о 79 – сегодня.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в РК выявлен 3 тысячи 729 инфицированных. 47 из них от коронавируса скончались.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 19.09.20
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