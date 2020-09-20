«И другие Пастернаки» – украинский писатель назвал русскую поэзию «опасной шаманской галиматьёй»

Великие русские поэты искусно скрывали «галиматью» за «мощной ритмикой и рифмами». Поэтому начинающие поэты должны избегать знакомства с их творчеством, чтобы не «инфицироваться очень опасным шаманством».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом журналу «Країна» заявил украинский эссеист, переводчик и литературный критик Александр Бойченко.

«Нет ничего более опасного в мире, чем русская поэзия. Это инфицирование для того, кто хочет сам писать стихи... Чеслав Милош (польский поэт), который читал всех великих русских поэтов в оригинале, рассказывал, как трудно избавиться от их влияния. Хотел выразить какую-то мысль, а в его голове звучала Ахматова с Цветаевой и другие Пастернаки. Из-за мощности ритмики и рифм.

Это такое шаманство. Попадаешь в ритм, и поэзия кажется гениальной. Но на секунду включаешь ум – осознаешь, какая это галиматья», – приводит слова Бойченко «ПолитНавигатор».

Александру Бойченко 50 лет, он «кандидат филологических наук». Окончил университет им. Юрия Федьковича в Черновцах по специальности «Русский язык и литература».

Журнал «Країна» позиционирует себя как издание для «жителей больших городов, возрастом от 20 до 50 лет с высшим образованием».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.09.20

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