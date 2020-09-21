Сами с ковидом не справляются: в Крым прислали врачей из Сибири

На помощь крымским медикам в борьбе с коронавирусом бросили сибирских врачей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», заболеваемость новой инфекцией в Крыму растет: по данным на 20 сентября в республике зафиксировано более 3 тысяч 700 заболевших, от ковида скончались 47 человек. Суточная выявляемость приближается к 80.

Вчера в РК приступил к работе сводный отряд из 28 медиков ФМБА: в него вошли врачи из Омска, Новосибирска, Красноярска, Железногорска, Северска и Ангарска. Пока они будут работать в Симферопольской клинической больнице №7, где развернут ковидный госпиталь.

Смена медиков длится 12 часов, 4 из которых – это работа в «красной» зоне, в остальное время врачи должны работать с документами.

Симферополь, Лиана Макоба

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