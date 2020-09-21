В Крыму за сутки подтверждены 79 новых случаев коронавируса

В Крыму за сутки подтверждены 79 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 56 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 21 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 – при скрининге населения.



Всего с начала эпидемии в РК зарегистрированы 3 тысячи 808 зараженных, 47 из них от ковида скончались.

Симферополь, Лиана Макоба

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