В Крыму растет число населенных пунктов с ограниченным водоснабжением

В Крыму ухудшается ситуация с водоснабжением.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», еще 29 населенных пунктов Крыма, помимо Симферополя, переведены на жесткие графики подачи или подвозы воды, так как питающие их скважины «исчерпали своей дебет». Об этом сегодня сообщал глава ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Проблемы с водоснабжением начинаются и на ЮБК. Как уже сообщалось, решено ограничить подачу воды в алуштинских поселках Малый Маяк и Партенит. Сегодня стало известно, что это касается и самой Алушты: с 23 сентября с 23 часов до 5 часов в городе тоже будет снижаться давление. О подвозе воды речи пока не идет, но власти Крыма не исключают и такой вариант развития событий.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.09.20

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