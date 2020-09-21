«Шаромыжники какие-то!» В Крыму фестиваль воздухоплавания превратили в скандальный аттракцион и шабаш в заповеднике (ФОТО, ВИДЕО)

Мусор, загаженные кусты, вытоптанная трава на особо охраняемой природной территории и отчеты с красивыми фотографиями на страницах в соцсетях крымских чиновников. Таковы последствия проведения фестиваля воздухоплавания «Крымское небо».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», , мероприятие, которое в течение нескольких дней (с 18 по 21 сентября) проходило у подножия Белой скалы под Белогорском заранее широко проанонсировали по всему Крыму. Результат не заставил себя ждать. Крымчане, которых текущей весной и летом лишили традиционных многолетних фестивалей из-за коронавируса, решили не упускать возможности поучаствовать в развлечении. Места в гондолах 15 аэростатов для «первого знакомства с небом» над живописной Белой скалой жители полуострова забронировали за несколько дней до начала фестиваля. Не смутили ни раннее время (демонстрационные полеты проходили с 6:00 до 9:00), ни цена – 7 тысяч с человека за полет над одной из визитных карточек Крыма.

Однако главной «изюминкой» фестиваля организаторы назвали субботнее вечернее шоу со «свечением шаров, лазерной проекцией и грандиозным фейерверком». По традиции этого года не преминули приурочить действо к 75-летию Победы. Посмотреть на него приехало несколько тысяч человек.

И тут начались проблемы. На съезде с трассы «Таврида» образовалась гигантская 40-минутная автомобильная пробка. После окончания шоу ситуация с точностью повторилась. Многие просто не успели к его началу, запланированному на 19:00. Некоторые, бросив машину, прошли пешком несколько километров в темноте. Счастливчики же внезапно обнаружили, что пусть и временной, но организованной парковки нет. В итоге автомобили ставили как придется. Приехавшие заблаговременно заняли «места в первом ряду», а точнее, прямо на поле, где уже шла подготовка аэростатов. Чтобы не терять времени даром, организовали мангалы, шашлык и дегустацию.

Напомним, что Белая скала внесена в список особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и имеет статус природного парка регионального значения с запретом на проезд любых видов автотранспорта. Кроме того, в настоящее время в Крыму все еще действует режим повышенной пожароопасности.

Однако ни пожарных машин, ни карет «скорой помощи», ни даже сотрудников полиции на фестивале не наблюдалось. Как и биотуалетов. Испытывающие острую нужду искали выход в кустах. Но из-за большого скопления людей сделать «свои дела» без посторонних глаз получилось не у всех. Чувство неловкости испытали в тот вечер многие.

Чего не скажешь об организаторах и участниках. Для них вечер оказался хлебным. За трехминутный подъем в корзине аэростата на небольшую высоту просили тысячу рублей с человека. Возраст, состояние (а некоторые уже успели продегустировать привезенные напитки) значения не имели. От желающих не было отбоя. Отметим, что в вечернем шоу принимали участие всего 7 аэростатов из 15. К каждому из них выстроилась очередь, которая не уменьшалась в течение всего мероприятия. Ажиотаж был столь большим, что гондолы не успевали приземляться, а счастливые «летчики» выгружаться, как в корзину рвались следующие нетерпеливые пассажиры, отталкивая «конкурентов». Надо отдать должное «профессионализму» экипажей. Видимо, механизм отработан до автоматизма, так как на одну «партию» желающих уходило около десяти минут с посадкой/высадкой и подъемом. За один раз поднимали четырех пассажиров. По грубым подсчетам, за время шоу организаторы заработали около полумиллиона рублей.

«Успевайте! Успевайте!» – кричали «водители» шаров публике, публика торопилась успеть

И никому не было дела до проецируемых на рельефе Белой скалы Бессмертного полка, хроники военных лет и слов диктора о подвиге, цене и жертвах великой Победы. К слову, лазерное шоу также разочаровало. Из-за пыли, поднятой колесами и ногами, а также неровностей скалы, оно получилось размытым и невнятным.

Своим разочарованием крымчане охотно делятся в соцсетях.

«Людей пригласили на праздник, но тебя там никто не ждал».

«Нельзя в заповеднике проводить такие шоу!!! Бедные птицы, которые селятся в расщелинах! У них самый настоящий шок».

«Превратили жемчужину (Крым) в очередное понос-шоу. Так засрать дух тысячелетий могут только дебилы!»

«Место проведения – это ООПТ и ЗОУИТ «Белая скала». Мне интересно, кто им разрешил и почему он еще не самоуволился. Написал в комитет по экологии – пусть разбираются, кто у них там за что отвечает и кто подписывает разрешения на проведение массовых мероприятий в ООПТ».

«Кто разрешил на ООПТ сделать такой балаган? Куча народу и авто поднялось на саму Белую скалу, все вытоптано, сельхозполя тоже попали под раздачу. Кто все это будет убирать теперь после них?»

«Шаромыжники какие-то!»

Однако региональное минкурортов итогами фестиваля довольно и планирует внести его в календарь событийного туризма.

Симферополь, Оксана Мурзина

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