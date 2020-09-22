Заболеваемость коронавирусом в Крыму идет в рост

Заболеваемость коронавирусом в Крыму идет в рост: за сутки выявлен 81 новый случай, вчера сообщалось о 79.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», среди вновь зараженных 62 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Белоруссии.

Всего с начала эпидемии в РК зарегистрировано 3 тысяч 889 случаев коронавирусной инфекции.

От ковида умерли 47 крымчан.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.09.20

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