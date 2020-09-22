Глава дипломатии ЕС прибыл на Украину морально поддержать войну Киева в Донбассе

Верховный представитель Европейского Союза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель вместе с делегацией ЕС принял участие в «церемониале почтения памяти» погибших украинских военнослужащих в Донбассе.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Украины.

Кроме прочего, Боррель обсудил с украинским министром обороны ситуацию в районе проведения Киевом военной операции против народных республик Донбасса.

«Цель визита делегации Евросоюза в оборонное ведомство – обсуждение ситуации в районе проведения операции Объединенных сил и текущего состояния сотрудничества Министерства обороны Украины с ЕС по военно-политическим, военно-техническим и военным направлениям», – говорится в сообщении минобороны Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.09.20

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