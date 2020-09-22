В Крыму установлен антирекорд по смертности от коронавируса

Минздрав Крыма сообщил сразу о четырех смертях от коронавируса – это максимальный суточный показатель с начала эпидемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», общее число умерших от киовида составляет на сегодняшний день 51 человек.

Всего с начала эпидемии в РК выявлены 3 тысячи 889 инфицированных. Причем, заболеваемость, судя по всему, идет в рост: сегодня сообщили о 81 новом случае, 20 и 21 сентября – о 79, 19 сентября – о 77.

Симферополь, Лиана Макоба

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