В Крыму продолжается рост выявляемости коронавируса

В Крыму за зарегистрированы 83 случая коронавирусной инфекции.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», 59 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здорового населения.
Всего с начала пандемии в РК выявлены 3 тысячи 972 инфицированных. От ковида умер 51 человек.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 23.09.20
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