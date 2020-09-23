В Крыму продолжается рост выявляемости коронавируса

В Крыму за зарегистрированы 83 случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 59 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здорового населения.



Всего с начала пандемии в РК выявлены 3 тысячи 972 инфицированных. От ковида умер 51 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.09.20

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