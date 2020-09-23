российское информационное агентство 18+

Раскол в РПЦ

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 23 сентября 2020, 09:54 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

В Крыму продолжается рост выявляемости коронавируса

В Крыму за зарегистрированы 83 случая коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 59 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 23 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай выявлен при скрининге здорового населения.

Всего с начала пандемии в РК выявлены 3 тысячи 972 инфицированных. От ковида умер 51 человек.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 23.09.20

Москва должна официально попросить о подаче воды в Крым – украинский дипломат. / В Европе усиливается противостояние защитников и противников «Северного потока – 2». / Украину ждёт коронавирусный коллапс – эпидемиолог. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Крым, Юг России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия,