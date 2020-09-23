Поток въезжающих в Крым с Украины стремительно растет, большинство едет без результатов теста на ковид

Поток въезжающих в Крым с Украины вырос почти в 4 раза. При этом только 13% из них могут предъявить справку о результатах анализа на коронавирус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на Украине ежесуточно выявляется до 4 тысяч новых случаев коронавируса (например, за последние сутки подтверждены 3 тысячи 497 проб). Всего число инфицированных приближается к 185 тысячам. Умерли 3 тысячи 705 человек. Поэтому риск завоза инфекции в Крым достаточно высок – такие факты периодически фиксируются.

Поэтому власти РК пытаются контролировать въезжающих – по крайней мере, декларируют этот процесс. Всем, кто не смог предоставить результаты исследования на наличие инфекции, выдается предписание пройти тест на территории полуострова. Но треть приехавших это требование игнорируют. Материалы по ним переданы в МВД РК.

Симферополь, Лиана Макоба

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