На украинских учениях не сработал американский Javelin – командование бьётся над проблемой

На полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области во время военных учений украинский офицер не смог выстрелить из противотанкового ракетного комплекса Javelin.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», посмотреть на «первый в истории Украины» выстрел из американского «чудо-оружия» приехал президент Зеленский. Однако «ракета не вылетела».

«Javelin не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», – доложил журналистам начальник Объединенного оперативного штаба украинской армии генерал Валерий Залужный.

Напомним, ранее США поставили на Украину несколько дорогостоящих противотанковых комплексов Javelin. Однако пока они хранятся на складе на Западной Украине, подальше от линии фронта в Донбассе, под строгой охраной американских инструкторов.

Симферополь, Иван Капустин

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