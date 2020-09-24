Решить проблему водоснабжения Крыма предлагают за счет родников

Решить проблему водоснабжения Крыма можно за счет родников. Об этом заявили в институте нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) СО РАН, сотрудники которого вместе с учеными Севастопольского государственного университета и рядом сибирских вузов несколько лет изучают природные водные источники полуострова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день изучено более 200 родников – механизмы их формирования, химический состав воды, факторы, влияющие на ее качество, выявлены новые геохимические типы вод.

«Родниковые воды Крыма, безусловно, являются альтернативным источником питьевого нецентрализованного водоснабжения людей, – считает заведующий лабораторией гидрогеологии осадочных бассейнов Сибири ИНГГ СО РАН Дмитрий Новиков. – Необходимо детально изучить родники на широкий спектр элементов и соединений (включая малые и редкие), а также провести комплекс радиохимических и изотопных исследований, чем мы сейчас и занимаемся».

Отметим, что в Крыму определены координаты свыше 2 тысяч родников, из них для нецентрализованного водоснабжения используются только около двух десятков.

Ученый отмечает, что необходимо заняться и переоценкой запасов действующих месторождений подземных вод, а также рассмотреть возможность их расширения. С другой стороны, необходимо просчитать затраты на ремонт действующих скважин и разработать инвестиционную программу развития.

Новиков заявил, что при эксплуатации некоторых водозаборов были допущены серьезные ошибки, и теперь вода а них не соответствует современным санитарным требованиям. Ученый предлагает создать в рамках республиканского минэкологии бассейновое управление и передать в его ведение управление ресурсами действующих водохранилищ, а также работы по проектированию новых объектов инфраструктуры при регулировании речного стока.

Севастополь, Сентябрь, Лиана Макоба

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