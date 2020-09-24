Число заболевших коронавирусом в Крыму превысило 4 тысячи

В Крыму за сутки подтвержден 81 случай коронавирусной инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 34 – среди контактных по ранее зарегистрированным очагам, 17 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины.



Всего с начала эпидемии в республике зарегистрированы 4 тысячи 53 зараженных. 221 случай завезен из-за границы или других регионов РФ. По данным на 23 сентября от инфекции умерли 54 человека.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.09.20

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