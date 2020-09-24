В Крыму директора детского лагеря будут судить за сексуальное преступление, совершенное подчиненным

В Крыму руководителя детского лагеря будут судить за сексуальное преступление, совершенное подчиненным.

Как уже сообщал «Новый День», 47-летний житель Московской области работал воспитателем в оздоровительном центре под Евпаторией. Один из детей пожаловался родителям, что мужчина вымогал у него деньги. Родители обратились к директору лагеря.

Та пригласила воспитателя на разговор, но подчиненный неожиданно сбежал. Мужчину задержали и передали полиции. И тут выяснилось, что речь идет не о вымогательстве, а о сексуальном насилии в отношении 9-летних девочек.

В ходе следствия установлено, что мужчина был судим, но умолчал об этом при устройстве в лагерь, а директор приняла его на работу, хотя он не предоставил полный пакет необходимых документов (включая, справку о судимости или несудимости).

«В результате руководитель лагеря подверг жизнь и здоровье воспитанников опасности», – заявили в ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю. Директору лагеря предъявлено обвинение по статье 238 УК РФ (предоставление услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья).

Евпатория, Лиана Макоба

Евпатория. Другие новости 24.09.20

На украинских учениях не сработал американский Javelin – командование бьётся над проблемой. / Украина имела «полное право» оставить крымчан без воды – представитель Зеленского. / МИД Украины нашёл словесную форму для «непризнания» Лукашенко. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»