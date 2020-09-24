В Севастополе за сутки зарегистрировано более 20 новых случаев коронавируса

В Севастополе за сутки зарегистрировано 23 новых случая заболевания коронавирусом.
Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве города, заболевшие – люди в возрасте от 13 до 92 лет, из них 21 местный житель и 2 приезжих.
Всего с начала года в Севастополе COVID-19 заболели 888 человек, 25 из них умерли.
Севастополь, Лиана Макоба
Севастополь. Другие новости 24.09.20
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